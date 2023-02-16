Зеленский откинул уступки любой территории в рамках возможного мирного соглашения с РФ

Февраль, 16 в 21:20

Президент Украины Владимир Зеленский исключил уступки какой-либо территории в рамках потенциального мирного соглашения, заявив, что это “ослабит Украину как государство”, поскольку “Россия будет продолжать возвращаться”.

– Сегодня наше выживание, наше единение — все это одна цель, мы идем в Европу, Украина выбрала этот путь. Все это невозможно потерять, Украина хочет гарантий безопасности, все мы хотим. Любые компромиссы, территориальные, они будут только ослаблять нашу страну. Вопрос не в слове “компромисс”, чего его бояться? У нас миллион компромиссов в жизни, они ежедневны. Вопрос, с кем компромисс. Компромисс с Путиным? Нет. Так как нет веры, — заявил Зеленский в интервью редактору ВВС по международным делам Джону Симпсону.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что хотя президент России Владимир Путин не показывает, что хочет мира, он “должен понять”, что не может выиграть свою войну в Украине.