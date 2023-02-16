РФ, ймовірно, знайшла спосіб швидко накопичувати ресурси для нових атак – експерт

Лютий, 16 в 14:09

Росія повертає накопичувальний потенціал боєприпасів на осінні показники 2022 року та адаптовується, щоб підвищити ефективність атак.

Про це повідомив військовий експерт Олександр Коваленко, коментуючи сьогоднішній ракетний обстріл РФ.

Він нагадав, що загалом під час нічної атаки по Україні було випущено 32 ракети:

Зараз дивляться

Х-101/Х-555 – 12 од.

КР Калібр – 8 од.

Х-22 – 12 од.

Х-59 – 2 од.

З них сили ППО збили 16 ракет.

Як пише експерт, у контексті цієї інформації можна зробити кілька висновків.

– Наявність ракет Х-22 у великій кількості, які не були використані 10 лютого, говорить про те, що росіяни їх можуть накопичувати окремою статтею. Тобто, будучи тим елементом, який ППО України наразі практично не може перехопити, їх можна вивести в окрему категорію ударів, – вважає експерт.

Також експерт зазначає, що Росія, ймовірно, повернула накопичувальний потенціал боєприпасів на осінні показники 2022 року. Це може бути пов’язано з налагодженням поставок контрабандних елементів для виробництва.

Окрім того, на думку Коваленка, застосування куль із кутовими відбивачами може бути частиною адаптації росіян з метою підвищення ефективності своїх ударів. Адже за рахунок цих об’єктів, вони не тільки відволікали нашу ППО, а й розкривали її місцезнаходження.

– Не здивуюся, якщо в рамках нальотів дронів-камікадзе дані кулі так само будуть застосовуватися для підвищення ефективності нальоту, за допомогою відволікання на себе уваги засобів ППО. Тобто, сьогоднішній удар був більше експериментальним, ніж пересічним, – додав фахівець.

Водночас Коваленко вказує, що українські сили ППО пристосуються і до цих нових хитрощів ворога, зроблять відповідні висновки та покращать показники як реагування, так і протидії.

Уночі 16 лютого війська РФ завдали нового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

Джерело: Олександр Коваленко