Февраль, 17 в 9:20

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 16 населенных пунктов в трех областях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Атаки врага наши воины отбили в двух населенных пунктах Харьковской области — в Гряниковке и Синьковке.

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Также безуспешно захватчики пытались атаковать наши позиции вблизи Стельмаховки, Кременной, Дибровы и Белогоровки Луганщинской области.

Украинские военные отбили атаки врага вблизи Раздолевки, Федоровки, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского, Северного, Водяного, Марьинки, Новомихайловки и Угледара Донецкой области.

Основные усилия армия РФ сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 359-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.