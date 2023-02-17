За прошедшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в 16 населенных пунктах — Генштаб
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 16 населенных пунктов в трех областях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Атаки врага наши воины отбили в двух населенных пунктах Харьковской области — в Гряниковке и Синьковке.
Также безуспешно захватчики пытались атаковать наши позиции вблизи Стельмаховки, Кременной, Дибровы и Белогоровки Луганщинской области.
Украинские военные отбили атаки врага вблизи Раздолевки, Федоровки, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского, Северного, Водяного, Марьинки, Новомихайловки и Угледара Донецкой области.
Основные усилия армия РФ сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 359-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.