Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

За прошедшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в 16 населенных пунктах — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
За прошедшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в 16 населенных пунктах — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 16 населенных пунктов в трех областях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Атаки врага наши воины отбили в двух населенных пунктах Харьковской области — в Гряниковке и Синьковке.

Сейчас смотрят

Также безуспешно захватчики пытались атаковать наши позиции вблизи Стельмаховки, Кременной, Дибровы и Белогоровки Луганщинской области.

Украинские военные отбили атаки врага вблизи Раздолевки, Федоровки, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского, Северного, Водяного, Марьинки, Новомихайловки и Угледара Донецкой области.

Основные усилия армия РФ сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 359-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка