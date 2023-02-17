Февраль, 17 в 0:39

Пентагон начал пересмотр своих запасов оружия, что указывает на то, что Вашингтон готовится увеличить расходы на вооружение из-за беспокойства по поводу влияния войны России против Украины на поставки боеприпасов.

Об этом заявил генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США в интервью Financial Times.

По его словам, американские планировщики были вынуждены пересмотреть свои предположения из-за возвращения тактики наземных боевых действий XX-го века после двух десятилетий, в течение которых доктрина формировалась под влиянием повстанческих действий в Ираке и Афганистане.

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— Одним из уроков этой войны является очень высокий уровень потребления обычных боеприпасов, и мы пересматриваем наши собственные запасы и наши собственные планы, чтобы убедиться, что мы все правильно поняли, — сказал Милли.

Он добавил, что США пытаются провести анализ, чтобы затем оценить, каковы, по мнению Вашингтона будут реальные потребности.

— А затем мы должны заложить это в бюджет… Боеприпасы очень дороги, — добавил он.

FT отмечает, что пересмотр может привести к увеличению годового бюджета вооруженных сил, который сейчас составляет $817 млрд.

Комментарии Милли появились после того, как на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский совершил турне по столицам западных союзников, в ходе которого он неоднократно обращался к Западу с просьбой увеличить поставки вооружений.

На сегодня, с начала российско-украинской войны, Киев получил от Вашингтона более $29 млрд. в виде вооружений и расходов на оборону.

На этой неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов находился в Брюсселе, где встречался с представителями других стран-союзников Киева, чтобы скоординировать масштабную летальную помощь перед запланированным на весну контрнаступлением Украины.

Высказывания Милли, сделанные за неделю до первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, отражают более широкую дискуссию среди западных союзников о возможности затягивания войны на неопределенный срок.

Количество боеприпасов, необходимых в ходе конфликта, обнажило уязвимые места в оборонной промышленности США, отмечает FT. Тем самым Вашингтон пытается перестроиться с уровня производства мирного времени, а также испытывает нехватку запчастей и рабочей силы в связи с пандемией.

На этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Украина использует боеприпасы в количестве “во много раз большем”, чем могут производить страны военно-политического блока, что создает нагрузку на их оборонную промышленность.

По оценкам, украинские войска ежедневно выпускают более 5 тыс. артиллерийских снарядов, в то время как Россия, по оценкам, расходует в четыре раза больше боеприпасов, пытаясь захватить территорию на востоке страны.

Киев планирует контрнаступление, которое будет опираться на западное оружие стоимостью в миллиарды долларов, включая основные боевые танки, боевые машины пехоты и тяжелую артиллерию.

В недавнем докладе Центра стратегических и международных исследований, вашингтонского аналитического центра, говорится, что оборонно-промышленная база США “недостаточно подготовлена” к условиям безопасности. В нем также говорится, что потребности в боеприпасах для другого конфликта, например, войны с Китаем в Тайваньском проливе, скорее всего, превысят запасы Пентагона.

Однако Марк Кансиан, старший советник программы CSIS по международной безопасности, заявил, что он уверен, что Пентагон предпринимает шаги для устранения любых недостатков готовности. Он добавил, что его запасы на данный момент достаточны.

— Я умеренно обеспокоен, но в то же время оптимистично настроен, что мы принимаем необходимые меры, — сказал он.

Милли был одним из самых видных сторонников из Вашингтона, выступающих за урегулирование конфликта между Киевом и Москвой путем переговоров.

Хотя он не связал истощение запасов с его поддержкой мирных переговоров, но добавил, что по-прежнему верит в то, что война закончится за столом переговоров, при этом ни одна из сторон не сможет достичь своих военных целей.

— Русским будет практически невозможно достичь своих политических целей военными средствами. Маловероятно, что Россия собирается захватить Украину. Этого просто не произойдет, — говорил Милли.

Он при этом признавал, что Украине также “очень, очень трудно” в этом году будет выгнать россиян с оккупированной Россией территории.

— Это не значит, что этого не может произойти… Но это чрезвычайно трудно. И это потребует, по сути, краха российских вооруженных сил, — говорил он.

Когда Милли спросили, настал ли момент для дипломатии между Москвой и Киевом, он сказал: “До начала весны остались считанные недели, но это — “окно”. Возможности есть в любой момент времени”.

Однако, по его словам, обе стороны “довольно сильно углубились в своих целях” и не желают вести переговоры.

Милли сказал, что этот конфликт повторяет урок Второй мировой войны о том, что агрессию необходимо остановить “твердостью, сдерживанием, военной мощью”, хотя он отметил, что с учетом ядерного арсенала России ставки были выше.

— В данном конкретном случае речь идет о стране, которая является крупной и обладает ядерным оружием, — сказал он.

Генерал США считает, что по этой причине необходимо быть очень сознательными в регулировании эскалации, но, при этом, необходимо отстаивать принципы, ради которых была основана Организация Объединенных Наций.