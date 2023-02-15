Февраль, 15 в 1:15

Соединенные Штаты не видят признаков того, что Россия наращивает авиацию для массированной атаки на Украину.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга по итогам девятого Рамштейна, который состоялся в Брюсселе 14 февраля.

Американское издание Financial Times во вторник сообщало, что Российская Федерация накапливает у украинских границ авиацию, а именно — боевые самолеты и вертолеты, но об этом знают союзники стран НАТО.

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В то же время дипломат НАТО заявил FT, что Россия намерена прибегнуть к “воздушной кампании” и будет пытаться атаками вывести из строя противовоздушную оборону Украины.

Во время брифинга журналистка спросила Ллойда Остина относительно авиационных возможностей России.

— О том, что Россия скапливает свои авиационные силы для массированной атаки. Мы пока не видим этого. Мы знаем, что у России остается в запасе значительное количество авиации, а также авиационного оборудования и возможностей. Вот почему мы подчеркиваем, что должны делать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше средств противовоздушной обороны, — ответил он.

Глава Пентагона добавил, что Соединенные Штаты будут наращивать силы украинской ПВО, если имеющихся усилий будет недостаточно.

Источники: FT, Sky News