Три ракетоносителя с 24 Калибрами: Гуменюк оценила вероятность нового удара в ближайшие дни

Февраль, 17 в 10:17

Наращивание ракетного потенциала РФ в Черном море и еще некоторые факторы могут свидетельствовать о подготовке к новому удару по Украине в ближайшие дни, считает спикер пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

В частности, она напомнила, что накануне воздушная тревога звучала по всей территории Украины из-за взлета авиации, которая направлена на разведку, также враг продолжает активно использовать беспилотники, чтобы собрать информацию о позициях Сил обороны.

— Кроме того, Россия увеличила корабельную группировку в Черном море до 11 единиц. Сейчас на дежурстве находятся три надводных ракетоносителя, которые могут быть снаряжены 24 Калибрами. Это наращивание определенных усилий, поэтому надо быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, — заявила она в эфире телемарафона.

По ее словам, последняя ракетная атака свидетельствует о том, что РФ вырабатывает новую тактику, поскольку выдержала гораздо меньшую паузу и использовала меньшую партию ракет.

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— До этого были массированные ракетные атаки, в которых использовали более 60-90 ракет, сейчас перешли на партии по 30. Но, вероятно, это просто проверка новой тактики, а не кардинальное ее изменение, — добавила она.

Ночью 16 февраля РФ в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Наша ПВО уничтожила 16 из 36 ракет. К сожалению, часть из них достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.