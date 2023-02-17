Лютий, 17 в 10:17

Нарощування ракетного потенціалу РФ у Чорному морі та ще деякі фактори можуть свідчити про підготовку до нового удару по Україні у найближчі дні, вважає речниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Зокрема, вона нагадала, що напередодні повітряна тривога лунала по всій території України через зліт авіації, що був спрямований на розвідку, також ворог продовжує активно використовувати безпілотники, щоб зібрати інформацію про позиції Сил оборони.

– Окрім того, Росія збільшила корабельне угруповання у Чорному морі до 11 одиниць. Зараз на чергуванні перебувають три надводні ракетоносії, які можуть бути споряджені 24 Калібрами. Це нарощування певних зусиль, тому треба бути уважними до сигналів повітряної тривоги, – заявила вона в ефірі телемарафону.

За її словами, остання ракетна атака свідчить про те, що РФ вишукує нову тактику, оскільки витримала набагато меншу паузу і використала меншу партію ракет.

Зараз дивляться

– До цього були масовані ракетні атаки, в яких використовували понад 60-90 ракет, зараз перейшли на партії по 30. Але, ймовірно, це просто примірювання нової тактики, а не кардинальна її зміна, – додала вона.

Вночі 16 лютого РФ вкотре завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

Наша ППО знищила 16 із 36 ракет. На жаль, частина з них досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури.