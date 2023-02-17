Украина получила 6 из 7 видов оружия, в которых нуждалась в прошлом году, далее самолеты — Кулеба
Украина получила 6 из 7 видов оружия, в которых нуждалась в прошлом году, а именно противотанковое оружие, артиллерию, РСЗО, танки, дальнобойные ракеты и ПВО. Остались только самолеты.
Об этом в Мюнхене заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
При этом министр не сомневается, что вопрос самолетов будет решен.
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– Будет много заявлений: “Нет, мы еще думаем. Не ко времени”. Все будет, – говорит он.
Задачей 2023 года он считает скорость и стабильность в поставках оружия и амуниции, которые были обещаны. Об этом Кулеба говорил со Столтенбергом. Известно, что завтра предстоит встреча представителей Минобороны Украины и Германии.