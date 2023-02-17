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Факти / Україна

Україна отримала 6 із 7 видів зброї, які потребувала торік, далі літаки – Кулеба

Ольга Чайко, Журналістка Факти ICTV Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Україна отримала 6 із 7 видів зброї, які потребувала торік, далі літаки – Кулеба

Україна отримала 6 із 7 видів зброї, яких потребувала торік, а саме протитанкову зброю, артилерію, РСЗВ, танки, далекобійні ракети та ППО. Лишилися тільки літаки.

Про це у Мюнхені заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

При цьому міністр не має жодного сумніву, що питання літаків буде вирішене.

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– Буде багато заяв: “Ні, ми ще думаємо. Не на часі”. Все буде, – каже він.

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Завданням 2023 року він вважає швидкість і стабільність у постачанні зброї, яка була обіцяна. Наразі йдеться про нові види зброї й амуніцію.

Про це Кулеба говорив зі Столтенбергом. Відомо, що завтра відбудеться зустріч представників Міноборони України та Німеччини.

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