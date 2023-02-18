Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Враг обстреливает оккупированные территории Херсонщины, чтобы дискредитировать ВСУ — Генштаб

Валентина Чорна, редактор ленты
війна
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты обстреливают из артиллерии медицинские учреждения, жилые дома и учебные заведения, расположенные на подконтрольной им территории Херсонщины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— С целью формирования негативного отношения к Украине и дискредитации Вооруженных Сил Украины среди гражданского населения на временно занятой территории Херсонской области, противник производит артиллерийские обстрелы подконтрольных им территорий. Поражению подвергаются медицинские заведения, жилые дома и учебные заведения, — говорится в вечерней постройке.

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Сейчас смотрят

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

— Силами обороны уничтожены 2 крылатые ракеты Калибр. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили один район сосредоточения живой силы противника, — сообщили в Генштабе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 360-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Читайте
Кулеба: Конец войны — это когда новый президент РФ на коленях будет молить о прощении перед памятниками жертв

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка