Февраль, 18 в 18:47

Российские оккупанты обстреливают из артиллерии медицинские учреждения, жилые дома и учебные заведения, расположенные на подконтрольной им территории Херсонщины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— С целью формирования негативного отношения к Украине и дискредитации Вооруженных Сил Украины среди гражданского населения на временно занятой территории Херсонской области, противник производит артиллерийские обстрелы подконтрольных им территорий. Поражению подвергаются медицинские заведения, жилые дома и учебные заведения, — говорится в вечерней постройке.

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

— Силами обороны уничтожены 2 крылатые ракеты Калибр. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили один район сосредоточения живой силы противника, — сообщили в Генштабе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 360-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.