Лютий, 18 в 18:47

Російські окупанти обстрілюють з артилерії медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти, які розташовані на підконтрольній їм території Херсонщини.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– З метою формування негативного ставлення до України та дискредитації Збройних Сил України серед цивільного населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області, противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій. Ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти, – йдеться у вечірньому зведенні.

Зазначається, що основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

– Силами оборони знищено 2 крилаті ракети Калібр. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили один район зосередження живої сили противника, – повідомили у Генштабі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 360-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.