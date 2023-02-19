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Факты / Україна

Разрушены многоэтажки и учебные заведения: Россия обстреляла Никополь и Марганец

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Разрушены многоэтажки и учебные заведения: Россия обстреляла Никополь и Марганец

18 февраля в течение дня две общины района на Никопольщине снова подверглись атакам со стороны РФ.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

– Из тяжелой артиллерии враг трижды бил по Никополю. В городе повреждено здание медучреждения, два учебных заведения, адвокатское бюро, почти десяток многоэтажек и электросети, — сообщает он.

Разрушены многоэтажки и учебные заведения: Россия обстреляла Никополь и Марганец / 5 фотографий

Ударили оккупанты и по Марганцу, в результате чего были повреждены два жилых дома и хозяйственное сооружение. К счастью, обошлось без жертв.

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Относительно других районов Днепропетровщины – в течение дня обстрелы не зафиксированы.

— Зверства российской армии, совершенные оккупантами в Украине, не останутся безнаказанными. Каждый, кто отдавал и выполнял преступные приказы, понесет ответственность, – добавляет Лукащук.

Фото: Николай Лукашук

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