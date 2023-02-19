Лютий, 18 в 23:37

18 лютого протягом дня дві громади району на Нікопольщині знову зазнали атак з боку РФ.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

– З важкої артилерії ворог тричі бив по Нікополю. В місті понівечено будівлю медустанови, два заклади освіти, адвокатське бюро, майже десяток багатоповерхівок та електромережі, – повідомляє він.

Зруйновані багатоповерхівки та заклади освіти: Росія обстріляла Нікополь та Марганець / 5 фотографий

Вгатили окупанти і по Марганцю, внаслідок чого було пошкоджено два житлові будинки та господарську споруду. На щастя, обійшлось без жертв.

Зараз дивляться

Щодо інших районів Дніпропетровщини – протягом дня обстрілів не зафіксовано.

– Звірства російської армії, скоєні окупантами в Україні, не залишаться безкарними. Кожен, хто віддавав і виконував злочинні накази, понесе відповідальність, – додає Лукащук.

Фото: Микола Лукашук