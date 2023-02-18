Чтобы держать нас в напряжении перед сакральными датами: Игнат об изменении тактики обстрелов РФ

Февраль, 18 в 20:06

Перед годовщиной полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики пытаются деморализовать украинцев, нагнетая ситуацию.

Это отметил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые новости, комментируя утреннюю ракетную атаку.

— Все говорят о приближающихся сакральных датах — 23 февраля — их дне “защитника отечества”, то есть дне советской армии. Следующий день – это годовщина вторжения на нашу землю. Возможно, хотят к этой дате постоянно держать нас в напряжении, — сказал Игнат.

Он объяснил, что захватчики сейчас немного изменили свою тактику. Ранее они устраивали массированную ракетную атаку раз в две недели, но сейчас применяют ракеты чаще.

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Кроме того, оккупанты начали выпускать ракеты ночью, не дожидаясь пока подготовят значительный запас снарядов. Такой неинтенсивный огонь мог быть спровоцирован попытками россиян деморализовать украинцев, а также истощить украинских защитников ПВО.

— Враг явно нагнетает сейчас обстановку вокруг Украины, — подытожил представитель Воздушных сил ВСУ.

Утром 18 февраля российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ракетами. В результате ракетной атаки зафиксированы два вражеских прилета в Хмельницком.

По словам главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия, одна из ракет прилетела в военный объект, а вторая упала рядом – возле остановки общественного транспорта.

Фото: АрміяInform