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Факты / Україна

Это может быть серьезно: Романенко об информации, что Россия стягивает авиацию к границам с Украиной

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Авіація РФ

Сообщение о том, что Россия накапливает свои самолеты и вертолеты вблизи украинской границы, серьезные и украинские военные готовы ко всему.

Об этом в эфире одного из телеканалов, заявил военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Это очень серьезная угроза. Наш Генштаб это знает, подразумевает, прорабатываются соответствующие меры, – сказал Романенко.

Он отметил, что Россия могла перебазировать самолеты к украинским границам для усиления собственных возможностей при нанесении авиаударов, но РФ может прибегнуть к такому сценарию при условии привлечения стратегического резерва до 200 тысяч своих военных.

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Напомним, 14 февраля американское издание Financial Times сообщало, что Российская Федерация накапливает у украинских границ авиацию, а именно – боевые самолеты и вертолеты, но об этом знают союзники стран НАТО.

Соединенные Штаты это опровергли. Глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга по итогам девятого Рамштайна, состоявшегося в Брюсселе 14 февраля, сказал, что признаков того, что Россия наращивает авиацию для массированной атаки на Украину – нет.

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Фото: Минобороны РФ

Источник: 24 канал
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