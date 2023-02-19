Це може бути серйозно: Романенко про інформацію, що Росія стягує авіацію до кордонів з Україною

Лютий, 19 в 15:28

Повідомлення про те, що Росія накопичує свої літаки та гелікоптери поблизу українського кордону, серйозні та українські військові готові до всього.

Про це в ефірі одного з телеканалів, заявив військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

– Це дуже серйозна загроза. Наш Генштаб це знає, має на увазі, опрацьовуються відповідні заходи, – сказав Романенко.

Він зазначив, що Росія могла перебазувати літаки до українських кордонів для посилення власних можливостей при завданні авіаударів, але РФ може вдатися до такого сценарію за умови залучення стратегічного резерву до 200 тисяч своїх військових.

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Нагадаємо, 14 лютого американське видання Financial Times повідомляло, що Російська Федерація накопичує біля українських кордонів авіацію, а саме – бойові літаки та гелікоптери, але про це знають союзники країн НАТО.

Сполучені Штати це спростували. Очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу за підсумками дев’ятого Рамштайну, який відбувся у Брюсселі 14 лютого, сказав що ознак того, що Росія нарощує авіацію для масованої атаки на Україну – немає.

Фото: Міноборони РФ