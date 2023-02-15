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Факти / Україна

У Пентагоні не бачать стягування Росією авіації до кордонів України, але продовжать надавати ППО – Остін

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Сполучені Штати не бачать ознак того, що Росія нарощує авіацію для масованої атаки на Україну.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу за підсумками дев’ятого Рамштайну, який відбувся у Брюсселі 14 лютого.

Американське видання Financial Times у вівторок повідомляло, що Російська Федерація накопичує біля українських кордонів авіацію, а саме – бойові літаки та гелікоптери, але про це знають союзники країн НАТО.

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Водночас дипломат НАТО заявив FT, що Росія має намір вдатись до “повітряної кампанії” та намагатиметься атаками вивести з ладу протиповітряну оборону України.

Під час брифінгу журналістка запитала Ллойда Остіна щодо авіаційних спроможностей Росії.

– Щодо того, що Росія скупчує свої авіаційні сили для масованої атаки. Ми наразі не бачимо цього. Ми знаємо, що в Росії залишається в запасі значна кількість авіації, а також авіаційного обладнання та спроможностей. Ось чому ми наголошуємо, що маємо робити все можливе, щоб Україна отримала якнайбільше засобів протиповітряної оборони, – відповів він.

Очільник Пентагону додав, що Сполучені Штати будуть нарощувати сили української ППО, якщо наявних зусиль буде недостатньо.

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Джерела: FT, Sky News

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