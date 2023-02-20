Vbet: обзор лицензированного букмекера Украины
Vbet — лицензированный украинский букмекер. Контора существует с 2003 и отлично интегрировалась в интернете.
У проекта есть лицензия КРАИЛ и другие необходимые сертификаты. Поэтому делать ставки сможет любой желающий, и это абсолютно легально.
Если вы собираетесь воспользоваться услугами букмекерской конторы, ознакомиться с подробными условиями и особенностями можно из обзора Вбет на Мета.
Официальный сайт БК Vbet
Все операции и ставки совершаются на официальном сайте Vbet. Разработчики подготовили неплохой интерфейс, выполненный в черно-розовом цвете.
На сайте довольно много функций, поэтому новичкам может быть трудновато найти необходимую информацию. Однако за пару минут во всем можно разобраться.
Официальный сайт работает на следующих языках:
- Украинский.
- Английский.
- Русский.
Для регистрации достаточно указать почту, пароль, номер телефона и промокод (при наличии). Для игроков подготовлена круглосуточная служба поддержки. По заявлениям игроков, менеджеры отвечают вполне быстро.
Также стоит указать про верификацию. Vbet обслуживает только совершеннолетних игроков и может запросить паспортные данные. Процедура верификации займет некоторое время, но после ее прохождения с аккаунта снимаются все возможные ограничения.
Бонусы Vbet
Букмекер Vbet предлагает своим пользователям множество бонусов, в том числе приветственных. Бездепозитных бонусов не представлено, поэтому игрокам придется потратить деньги. Однако и доступные акции выглядят неплохо:
- Приветственный бонус на киберспорт (фрибеты до 2500 ₴).
- Фрибеты до 1500 ₴ за экспресс ставку от 100 ₴.
Доступные бонусы Vbet указаны в соответствующем разделе. У каждой акции есть условия, которые необходимо выполнить.
Как правило, участникам потребуется совершить ставку своими деньгами, а после — отыграть полученные бонусы в соответствии с правилами.
Линия ставок Vbet
На сайте Vbet для клиентов присутствует широкая линия ставок, в которую входят все актуальные дисциплины:
- Футбол.
- ММА.
- Хоккей.
- Киберспорт и многое другое.
Также букмекер предлагает делать специальные ставки. Например, игроки могут выбирать будущего обладателя какой-либо награды, актера, который будет сниматься в следующем фильме про Джеймса Бонда и тому подобное.
Способы оплаты Vbet
В качестве способа оплаты в Vbet игроки могут использовать:
- VISA.
- MasterCard.
- Maestro.
- Apple Pay.
- AdvCash.
- Приват 24.
- Bitcoin.
- Tether и другие системы.
Сумма минимального депозита составляет 10 грн. Деньги зачисляются сразу, как только будет завершена транзакция. Также букмекер не берет комиссии за входящие платежи.
Вывод доступен также от 10 грн в зависимости от выбранного способа оплаты. Время обработки платежа составляет 24 часа.
В некоторых случаях финансовый отдел может начать дополнительную проверку пользователя, что увеличит сроки обработки выплаты.