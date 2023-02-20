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Факты / Україна

Vbet: обзор лицензированного букмекера Украины

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Vbet

Vbet — лицензированный украинский букмекер. Контора существует с 2003 и отлично интегрировалась в интернете.

У проекта есть лицензия КРАИЛ и другие необходимые сертификаты. Поэтому делать ставки сможет любой желающий, и это абсолютно легально.

Если вы собираетесь воспользоваться услугами букмекерской конторы, ознакомиться с подробными условиями и особенностями можно из обзора Вбет на Мета.

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Официальный сайт БК Vbet

Все операции и ставки совершаются на официальном сайте Vbet. Разработчики подготовили неплохой интерфейс, выполненный в черно-розовом цвете.

На сайте довольно много функций, поэтому новичкам может быть трудновато найти необходимую информацию. Однако за пару минут во всем можно разобраться.

Официальный сайт работает на следующих языках:

  • Украинский.
  • Английский.
  • Русский.

Для регистрации достаточно указать почту, пароль, номер телефона и промокод (при наличии). Для игроков подготовлена круглосуточная служба поддержки. По заявлениям игроков, менеджеры отвечают вполне быстро.

Также стоит указать про верификацию. Vbet обслуживает только совершеннолетних игроков и может запросить паспортные данные. Процедура верификации займет некоторое время, но после ее прохождения с аккаунта снимаются все возможные ограничения.

Бонусы Vbet

Букмекер Vbet предлагает своим пользователям множество бонусов, в том числе приветственных. Бездепозитных бонусов не представлено, поэтому игрокам придется потратить деньги. Однако и доступные акции выглядят неплохо:

  • Приветственный бонус на киберспорт (фрибеты до 2500 ₴).
  • Фрибеты до 1500 ₴ за экспресс ставку от 100 ₴.

Доступные бонусы Vbet указаны в соответствующем разделе. У каждой акции есть условия, которые необходимо выполнить.

Как правило, участникам потребуется совершить ставку своими деньгами, а после — отыграть полученные бонусы в соответствии с правилами.

Линия ставок Vbet

На сайте Vbet для клиентов присутствует широкая линия ставок, в которую входят все актуальные дисциплины:

  • Футбол.
  • ММА.
  • Хоккей.
  • Киберспорт и многое другое.

Также букмекер предлагает делать специальные ставки. Например, игроки могут выбирать будущего обладателя какой-либо награды, актера, который будет сниматься в следующем фильме про Джеймса Бонда и тому подобное.

Способы оплаты Vbet

В качестве способа оплаты в Vbet игроки могут использовать:

  • VISA.
  • MasterCard.
  • Maestro.
  • Apple Pay.
  • AdvCash.
  • Приват 24.
  • Bitcoin.
  • Tether и другие системы.

Сумма минимального депозита составляет 10 грн. Деньги зачисляются сразу, как только будет завершена транзакция. Также букмекер не берет комиссии за входящие платежи.

Вывод доступен также от 10 грн в зависимости от выбранного способа оплаты. Время обработки платежа составляет 24 часа.

В некоторых случаях финансовый отдел может начать дополнительную проверку пользователя, что увеличит сроки обработки выплаты.

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