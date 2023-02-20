Лютий, 20 в 17:49

Vbet – ліцензований український букмекер. Контора існує з 2003 року та прекрасно інтегрувалася в інтернеті.

Проєкт має ліцензію КРАІЛ та інші необхідні сертифікати. Тому робити ставки зможе будь-хто, крім того, це абсолютно легально.

Якщо ви плануєте скористатися послугами букмекерської контори, ознайомитися з докладними умовами та особливостями можна із огляду Вбет на Мета.

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Офіційний сайт БК Vbet

Усі операції та ставки здійснюються на офіційному сайті Vbet. Розробники підготували непоганий інтерфейс, виконаний у чорно-рожевому стилі.

На сайті доволі багато функцій, тому новачкам може бути важко знайти необхідну інформацію. Однак за кілька хвилин у всьому можна розібратися.

Офіційний сайт доступний кількома мовами:

Українська.

Англійська.

Російська.

Для реєстрації достатньо вказати пошту, пароль, номер телефону та промокод (за наявності). Для гравців підготовлено цілодобову службу підтримки. За заявами гравців, менеджери відповідають дуже швидко.

Також варто згадати про верифікацію. Vbet обслуговує лише повнолітніх гравців і може попросити паспортні дані. Процедура верифікації займе деякий час, але після її проходження з облікового запису знімаються усі можливі обмеження.

Бонуси Vbet

Букмекер Vbet пропонує своїм користувачам багато бонусів, зокрема вітальних. Бездепозитних бонусів не надано, тому гравцям доведеться витратити гроші. Однак доступні акції мають непоганий вигляд:

Вітальний бонус на кіберспорт (фрібети до 2500 ₴).

Фрібети до 1500 ₴ за експрес ставку від 100 ₴.

Доступні бонуси Vbet наведено у відповідному розділі. Кожна акція має умови, які необхідно виконати. Здебільшого учасникам потрібно зробити ставку своїми грошима, а потім відіграти отримані бонуси відповідно до правил.

Лінія ставок Vbet

На сайті Vbet для клієнтів є широка лінія ставок, куди входять всі актуальні дисципліни:

Футбол.

ММА.

Хокейю

Кіберспорт та багато іншого.

Також букмекер пропонує робити спеціальні ставки. Наприклад, гравці можуть обирати майбутнього власника будь-якої нагороди, актора, який зніматиметься у наступному фільмі про Джеймса Бонда тощо.

Способи оплати Vbet

Як спосіб оплати в Vbet гравці можуть використовувати:

VISA.

MasterCard.

Maestro.

Apple Pay.

AdvCash.

Приват 24.

Bitcoin.

Tether та інші системи.

Сума мінімального депозиту становить 10 грн. Гроші зараховуються одразу, тільки-но буде завершено транзакцію. Також букмекер не бере комісії за вхідні платежі.

Виведення також доступне від 10 грн залежно від обраного способу оплати. Час обробки платежу становить 24 год. У деяких випадках фінансовий відділ може розпочати додаткову перевірку користувача, що збільшить термін опрацювання виплати.