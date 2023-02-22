Февраль, 22 в 19:51

Командование российской армии не предоставляет подкрепление, из-за чего оккупанты жалуются, что Вооруженные силы Украины атакуют их беспилотниками.

Об этом говорится в новом аудиоперехвате Главного управления разведки Минобороны Украины.

Военнослужащий РФ рассказывает супруге об обороне позиций без подкрепления и отказе командования вывести их с первой линии фронта. Добавляет, что спецназ, который должен был прийти как подкрепление, заменил солдат из соседней лесополосы и остался у них на позициях.

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— А они нам чем помогут? Всю ночь бегали от этих, от коптеров, нах*й, сбрасывали на нас, — жалуется он.

Комментируя отсутствие помощи, супруга рассказывает, что другие российские военные жалуются на условия ведения боевых действий.

— Нас сюда забросили, как в ад, нах*й, я тебе говорю. Подобного, нах*й, даже в Чечне не видел, — говорит он.

Женщина предполагает, что там множество украинских Сил обороны, которые готовят наступление.

— Вон сидят (украинцы, — Ред.), нах*й, в 40 метрах от нас, — отвечает оккупант.

Российский военный также говорит, что находится под Харьковом, на что жена вспоминает, что там же находятся бывшие танкисты из армии РФ, среди которых 15 человек раненых.

— После вчерашнего получили п*зды, но живы, — говорит россиянин.

В другом аудиоперехвате ГУР российские оккупанты обсуждают расстрел военного командования РФ из-за неудач на фронте в Украине.