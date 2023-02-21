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Расстрелять Шойгу, за ним Герасимова: оккупанты обвиняют руководство РФ в неудачах на фронте

Юлия Соколова, редактор ленты
Шойгу і Герасимов
Фото: Getty Images

Российские оккупанты обсуждают расстрел военного командования РФ из-за неудач на фронте в Украине.

Об этом свидетельствует перехват Главного управления разведки Минобороны Украины.

ГУР удалось перехватить телефонный разговор российского диверсанта, одного из бывших главарей террористического формирования “ДНР”, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера с кадровым сотрудником ФСБ по имени Андрей.

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Судя по разговору, они возлагают ответственность за небоеспособность армии РФ именно на российское военное руководство.

В ходе переговоров боевик Безлер заявил, что для разрешения ситуации нужно сначала расстрелять министра обороны РФ Сергея Шойгу, а за ним командующего оккупационными войсками в Украине, руководителя Генштаба РФ Валерия Герасимова.

– Сначала нужно расстрелять Шойгу, за ним Герасимова, потом половину вашего ФСБ повесить… Вот тогда начнем воевать, — заявил боевик, добавив, что ничего не изменится, “пока эти долбо*бы у власти”.

Сотрудник ФСБ в ответ напомнил о недальновидности высшего военного руководства РФ. Он заявил, что для чиновников российского Минобороны любые маневры украинских военных являются “высшей математикой”.

Кроме того, работник ФСБ назвал “тупыми” военное руководство России – Шойгу и Герасимова, а также российского диктатора Владимира Путина.

– Также тупой наш президент, ершик с усами Песков. Такой же дебил, как и Медведев: денег нет, но вы держитесь. Да у нас руководство – дебилы, – сообщил ФСБшник.

Следует отметить, что в Украине Безлера обвиняют в организации и совершении жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с умышленным убийством.

Как известно, российский диктатор Владимир Путин недавно сменил командующего оккупационными войсками в Украине, назначив руководителя Генштаба РФ Валерия Герасимова вместо Сергея Суровикина.

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Источник: ГУР Минобороны Украины

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