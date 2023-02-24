Февраль, 23 в 23:27

Президент США Джо Байден в пятницу, 24 февраля, проведет виртуальную встречу с лидерами стран Большой семерки и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая перед журналистами 23 февраля.

Целью встречи будет “продолжение координации наших усилий по поддержке Украины и привлечению России к ответственности за ее войну”.

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– Год назад эта группа собралась вместе всего через несколько часов после того, как российские танки вошли в Украину, чтобы навязать Путину и его приспешникам беспрецедентные расходы, – заявила она.

По ее словам, западные державы работали вместе, чтобы гарантировать Украине безопасность, экономическую и бюджетную, гуманитарную и энергетическую помощь, в которой нуждалась страна.

Кроме того, Жан-Пьер похвалила Японию, которая в этом году председательствует в G7 и выделила дополнительно $5,5 млрд на экономическую помощь, назвав эту страну “непоколебимым союзником” в усилиях по оказанию помощи Украине.

– Большая семерка стала якорем нашего сильного и единого ответа России, – добавил Жан-Пьер.

24 февраля лидеры G7 планируют обсудить, как им продолжить поддерживать Украину и усиливать давление на президента России Владимира Путина и всех тех, кто поддерживает его агрессию, сказала представитель Белого дома.