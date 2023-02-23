Февраль, 23 в 20:32

Спустя почти год после полномасштабного вторжения России оккупанты продолжают совершать преступления в Украине, но врага уже нет на территории Киевской области. Но вряд ли есть украинцы, которые забыли зверства россиян в Буче, Бородянке и других городах и селах вокруг украинской столицы.

О том, как полиция заступила на дежурство и в первые дни войны встретила россиян, а также о последствиях оккупации, в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

О преступлениях на Киевщине

По словам главы полиции Киевщины, сегодня начато более 10,9 тыс. уголовных производств по преступлениям, связанным непосредственно с войной Российской Федерации против Украины.

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– В основном это преступления, внесенные в единый государственный реестр досудебных расследований по ст. 438 – нарушение законов и обычаев ведения войны. Сюда отнесены все составы преступления: убийства, разрушения, кражи, грабежи. Следователи полиции Киевской области, других правоохранительных органов регистрируют указанное уголовное производство, и по ним идет расследование, – сказал он.

По некоторым преступлениям были объявлены подозрения, подозреваемые объявлены в розыск или в отношении них применяется специальное судебное расследование.

– С 24 февраля мы установили, что только на территории Киевской области было убито 1 444 украинца. Непосредственно после деоккупации с 1 апреля мы обнаружили 1 370 тел погибших гражданских. Подавляющее большинство – более 700 человек – убиты именно из стрелкового оружия. Некоторые из них были казнены выстрелом в голову, – говорит Небытов.

Около 350 человек погибли от минно-взрывных травм. В общей сложности практически 1 100 человек скончались в результате насильственных действий.

– У других людей была естественная смерть, но мы понимаем, что в условиях оккупации своевременное оказание медицинской помощи было невозможным, – говорит он.

Андрей Небытов отметил, что остается определенное количество людей, причину смерти которых установить невозможно из-за состояния тел. В полиции также не знают о судьбе 300 человек, пропавших во время активных боевых действий в Киевской области.

– О них сейчас нет информации, но мы, конечно, надеемся всех их найти живыми. Есть у нас информация, что очень многих вывозили путем обмана на территорию Российской Федерации, где сейчас часть из них находится в тюрьмах, где их пытают, где над ними издеваются, – рассказал Небытов.

В то же время в полиции понимают, что есть люди, которые были убиты или замучены, и пока их просто еще не нашли.

– Отдельно есть статистика. Мы ищем и устанавливаем личности людей. Есть 197 тел погибших, личность которых пока не установлена. Конечно, мы провели все необходимые процедуры, генетико-молекулярные экспертизы, эта информация помещена в соответствующие базы данных, – говорит он.

По словам Небытова, в ходе расследования полиции было обнаружено 14 мест массовых захоронений, в которых находились от 3 до 116 человек. 116 человек в братской могиле были обнаружены в Буче.

– Из 116 человек 70, это точно установлено, погибли в результате насильственной смерти. Очень много мест пыток. Фактически на каждой позиции, где располагались солдаты армии Российской Федерации, были и места, где людей пытали: привязывали, били палками, ломали суставы, стреляли в затылок, душили автомобильным тросом, то есть издевались всеми возможными способами. А потом просто закапывали в ямах, – рассказывает он.

На сегодня продолжается поиск тел и соответствующие расследования, а также документирование военных преступлений.

Глава полиции Киевской области говорит, из 470 погибших гражданских в Буче “очень много застреленных именно снайпером”.

– Оккупация сейчас – это не о войне военных подразделений. Это действительно геноцид украинского народа. Убивали только за то, что они украинцы, – говорит он.

Первые дни после 24 февраля

После начала полномасштабного вторжения в полиции понимали необходимость удержать ситуацию. С 23 февраля 2022 года личный состав был фактически поднят по тревоге и получал необходимое оружие.

– Был приказ министра внутренних дел Дениса Монастырского по вооружению гражданских людей. Здесь, на Владимирской, 15, стояла очередь, давно таких очередей не видел. Люди чуть не дрались за это оружие. Но все это, в частности создание этих блокпостов, позволило предотвратить действия здесь, внутри Киева, диверсионно-разведывательных групп, – говорит глава полиции Киевщины.

По мнению Небытова, то, что почти каждый перекресток был оснащен блокпостом, а люди были вооружены автоматическим оружием, позволило удержать ситуацию в начале вторжения.

В ночь перед полномасштабным вторжением все полицейские остались на работе, и войну встречали на рабочем месте. С тех пор домой никто не ходил – до самой деоккупации и неделю еще после нее.

– Это, конечно, упрощало порядок управления силами и средствами. Задания сыпались каждый час. Это создание блокпостов, сбор, аналитика и передача в штаб Вооруженных сил Украины разведывательной информации о передвижении техники, ее концентрации, пребывании уже на оккупированной территории. У нас некоторые полицейские, в частности, оказались на оккупированной территории. Поэтому они действовали из подполья, – объясняет он.

Другим, не менее важным вопросом, было сопровождение эвакуационных колонн, первые из которых россияне регулярно обстреливали, даже если было согласование на вывоз людей.

Отдельной проблемой Небытов называет попытку убедить людей покинуть собственные дома и уезжать в эвакуацию.

Оставался и вопрос сопровождения и доставки гуманитарных товаров, потому что люди, решившие остаться, нуждались в пищевых продуктах, топливе и т. д.

На полицию также частично возлагалось выполнение отдельных задач оперативного штаба Вооруженных сил Украины.

– Я помню, что первая встреча с россиянами наших полицейских – обычных нарядов групп реагирования патрульной полиции из наших спецназовцев – была непосредственно в Гостомеле. В это время 72-я бригада наша, Белоцерковская, дала нормальный огонь и начала их выбивать и с техникой, и с личным составом. Они пытались скрыться с этого аэродрома и задерживали их, в частности, и наши сотрудники полиции. Часть из них была ранена, часть – захвачена и передана Службе безопасности Украины, – рассказывает Небытов.

В первый день полномасштабного вторжения со стороны Гостомеля наступление россиян было стремительным, и несколько автомобилей, пытавшихся заехать в Киев через район Оболони, остановили на мосту.

– Помните эти сожженные автомобили, тела, которые очень долго после оккупации были там. Это именно те первые автомобили, на которых пытались российские оккупанты попасть непосредственно в Киев. Благодаря слаженным действиям Вооруженных сил они были остановлены и уничтожены, – рассказывает глава полиции Киевщины.

Вспоминает полицейский и первых захваченных в плен россиян, не ожидавших такого сопротивления со стороны Украины.

– Они думали, что заедут, создадут блокпосты. Задачей было захватить гостомельский аэропорт, а дальше они ждали тяжелые транспортные самолеты с техникой и личным составом. Но, благодаря Вооруженным силам, план их провалился. Здесь они в Киев не попали, поэтому пытались атаковать из Бучанского и Броварского районов, – говорит он.

В начале вторжения было очень много фейков и дезинформации о высадке российского десанта и захвате полицейских машин и скорых.

– Затем этот невроз передавался находившимся на блокпостах бойцам, перестрелки случались периодически между собой. Но это первые дни, потом все уладилось, наладилась система контроля, управления, – рассказывает глава полиции Киевщины.

Полиция располагает информацией, что многие россияне приехали еще до начала войны.

– Соответствующие группы были внутри, и в Киеве в частности, возможно, в арендованных квартирах и в каких-то других местах на территории Киевской области. Но большое количество людей с автоматическим оружием, блокпосты, режим, в частности, созданный за счет ТрО, полиции, добровольческих формирований территориальных общин и других подразделений Сил обороны, не позволили выполнить задачи, которые перед ними ставились, – говорит Небытов.

Глава полиции Киевской области отмечает, что благодаря невозможности передвигаться по территории городов и комендантскому часу, в условиях, когда большинство гражданского населения уехало, россияне были как на ладони для Сил обороны Украины.

Фото: Андрей Небытов