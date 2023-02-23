Февраль, 23 в 10:07

В течение пяти месяцев 98 польских полицейских участвовали в сверхсекретной миссии в Украине. Они занимались разминированием территорий, освобожденных от российских войск.

Об этом сообщает Wirtualna Polska.

Издание отметило, что уже несколько месяцев знало о секретной миссии польской полиции в Украине. Однако не сообщало о ней, пока не было получено официальное подтверждение, что все польские полицейские пересекли границу и уже находятся в безопасности.

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Миссия началась после того, как в прошлом году украинцы обратились к членам группы ATLAS — полицейской оперативной группы, объединяющей специальные контртеррористические подразделения Европейского Союза.

Запрос касался отправки в Украину пиротехников для проведения работ по разминированию территории. Речь шла о тех местах, откуда были вытеснены россияне.

— В украинской армии не хватает саперов, чтобы в достаточном масштабе заниматься разминированием. Не могут эту работу сделать и военные саперы из стран НАТО, потому что это будет расценено РФ как провокация. Единственным вариантом было отправить полицейскую пиротехнику, — указывает издание.

Из всех членов группы ATLAS на призыв украинцев откликнулась только Польша. Другие страны посчитали миссию слишком опасной.

В Украину ехали только добровольцы. В группу входили пиротехники, медики и члены боевых групп, задачей которых была защита членов польской миссии. Сотрудники полиции также взяли с собой двух собак.

В начале октября группа из 98 польских специалистов отправилась в Киевскую область. Сначала миссия должна была длиться три месяца, однако в декабре ее продлили еще на два.

Издание добавляет, что одной из первых задач пиротехников было расчистить территорию одного из аэропортов под Киевом (вероятно, речь идет об аэропорте в Гостомеле). Там в феврале 2022 года армия РФ планировала высадку, но ВСУ заминировали территорию, чтобы предотвратить это.

Всего поляки вывезли 2 тысячи опасных предметов, а также очистили дороги и поля от противотанковых и противопехотных мин. Кроме того, под Киевом поляки обезвредили ловушки, которые россияне оставили в заброшенных зданиях, и разминировали остатки уничтоженных складов оружия, которые россияне должны были использовать во время штурма украинской столицы.

За почти пять месяцев работы никто из польских полицейских не пострадал.

— В последние недели в штаб-квартире полиции было принято решение о прекращении миссии. На это повлияла, в частности, разведывательная информация о запланированном наступлении России. В среду все члены польского контингента благополучно вернулись в Польшу, — добавляет Wirtualna Polska.

В ноябре 2022 года ГСЧС сообщала, что из-за развязанной РФ полномасштабной войны в Украине заминировано около 30% от всей ее территории. Площадь заминированных украинских территорий можно сопоставить по размеру с двумя территориями Австрии.

Источник: Wirtualna Polska