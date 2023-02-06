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В Ирпенский лицей пришло письмо с угрозами: детей эвакуировали, на месте полиция и ГСЧС

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Ирпенский лицей пришло письмо с угрозами: детей эвакуировали, на месте полиция и ГСЧС
Фото: Нацполиция

Сегодня утром, 6 февраля, на электронную почту Ирпенского лицея №2 пришло сообщение с угрозами.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, администрация лицея обнаружила в электронной почте сообщения с угрозами. Сразу в учебное заведение вызвали полицию и ГСЧС.

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Маркушин также показал скриншоты сообщений. Электронное письмо отправили накануне вечером.

Правоохранители проверили электронные почты других учебных заведений города.

— Ничего подозреваемого на данный момент не обнаружено. Дети эвакуированы из помещения. Учащиеся 1 и 2 классов сегодня продолжат обучение на территории другой школы. Ученики старших классов пока будут заниматься дистанционно, — рассказал Александр Маркушин.

Мэр Ирпеня добавил, что правоохранители и киберполиция будут выяснить, откуда прислали сообщения и наказать виновных.

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