В Ирпенский лицей пришло письмо с угрозами: детей эвакуировали, на месте полиция и ГСЧС
Сегодня утром, 6 февраля, на электронную почту Ирпенского лицея №2 пришло сообщение с угрозами.
Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.
По его словам, администрация лицея обнаружила в электронной почте сообщения с угрозами. Сразу в учебное заведение вызвали полицию и ГСЧС.
Маркушин также показал скриншоты сообщений. Электронное письмо отправили накануне вечером.
Правоохранители проверили электронные почты других учебных заведений города.
— Ничего подозреваемого на данный момент не обнаружено. Дети эвакуированы из помещения. Учащиеся 1 и 2 классов сегодня продолжат обучение на территории другой школы. Ученики старших классов пока будут заниматься дистанционно, — рассказал Александр Маркушин.
Мэр Ирпеня добавил, что правоохранители и киберполиция будут выяснить, откуда прислали сообщения и наказать виновных.