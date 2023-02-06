Февраль, 06 в 11:52

Сегодня утром, 6 февраля, на электронную почту Ирпенского лицея №2 пришло сообщение с угрозами.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, администрация лицея обнаружила в электронной почте сообщения с угрозами. Сразу в учебное заведение вызвали полицию и ГСЧС.

Сейчас смотрят Маркушин также показал скриншоты сообщений. Электронное письмо отправили накануне вечером. Правоохранители проверили электронные почты других учебных заведений города. — Ничего подозреваемого на данный момент не обнаружено. Дети эвакуированы из помещения. Учащиеся 1 и 2 классов сегодня продолжат обучение на территории другой школы. Ученики старших классов пока будут заниматься дистанционно, — рассказал Александр Маркушин. Мэр Ирпеня добавил, что правоохранители и киберполиция будут выяснить, откуда прислали сообщения и наказать виновных. Читайте Подозрительных предметов не обнаружено: в Броварах полиция проверяет учебные заведения

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