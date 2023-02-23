Оккупанты сбили несколько своих самолетов в начале полномасштабной войны – FT

Февраль, 23 в 15:29

Издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что в течение первых дней полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты сбили несколько своих самолетов.

Отмечается, что их точное количество неизвестно, но это точно не один или два – в то же время, их и не более десяти.

Сообщается, что Россия могла испытывать нехватку опытных пилотов, которые могли бы действовать на поле боя с привлечением сухопутных войск.

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– Возможно, у них не было пилотов с боевым опытом, которые были бы готовы летать над Украиной и рисковать собой в этой безумной обстановке, – предполагает источник FT.

Эту информацию подтвердил заместитель начальника Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий.

По данным ГУР, полученным благодаря перехватам, оккупанты сбивали не только собственные самолеты, но и вертолеты.

– Так получилось. (Попадания были, – Ред.) из артиллерии, из танков, и мы это видели даже по нашим перехватам их разговоров. Они сбивали собственные вертолеты, и они сбивали собственные самолеты, – перечислил Скибицкий.

Напомним, агрессоры обстреливали собственные позиции на протяжении всей полномасштабной войны. Подобное фиксировали еще в конце марта прошлого года под Попасной – там оккупанты “накрыли” дружественные отряды огнем из минометов.

На Запорожском направлении в начале мая враги ударили по своим позициям из тяжелой огнеметной системы Солнцепек.