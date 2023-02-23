Окупанти збили кілька своїх літаків на початку повномасштабної війни – FT

Лютий, 23 в 15:29

Видання Financial Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що протягом перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти збили кілька своїх літаків.

Зазначається, що їх точна кількість невідома, але це точно не один чи два – у той же час, їх і не більше десяти.

Повідомляється, що Росія могла відчувати брак досвідчених пілотів, які могли б діяти на полі бою із залученням сухопутних військ.

Зараз дивляться

– Можливо, у них не було пілотів з бойовим досвідом, які були б готові літати над Україною і ризикувати собою в цій божевільній обстановці, – припускає джерело FT.

Цю інформацію підтвердив заступник начальника Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький.

За даними ГУР, отриманими завдяки перехопленням, окупанти збивали не тільки власні літаки, але й гелікоптери.

– Так вийшло. (Влучання були, – Ред.) з артилерії, з танків, і ми це бачили навіть за нашими перехопленнями їхніх розмов. Вони збивали власні гвинтокрили, і вони збивали власні літаки, – перерахував Скібіцький.

Нагадаємо, агресори обстрілювали власні позиції протягом усієї повномасштабної війни. Подібне фіксували ще в кінці березня минулого року під Попасною – там окупанти “накрили” дружні загони вогнем з мінометів.

На Запорізькому напрямку на початку травня вороги вдарили по своїх позиціях з важкої вогнеметної системи Солнцепек.