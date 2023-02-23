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Факти / Україна

Окупанти збили кілька своїх літаків на початку повномасштабної війни – FT

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Літаки РФ
Фото: Getty Images

Видання Financial Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що протягом перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти збили кілька своїх літаків. 

Зазначається, що їх точна кількість невідома, але це точно не один чи два – у той же час, їх і не більше десяти. 

Повідомляється, що Росія могла відчувати брак досвідчених пілотів, які могли б діяти на полі бою із залученням сухопутних військ.

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– Можливо, у них не було пілотів з бойовим досвідом, які були б готові літати над Україною і ризикувати собою в цій божевільній обстановці, – припускає джерело FT.

Цю інформацію підтвердив заступник начальника Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький. 

За даними ГУР, отриманими завдяки перехопленням, окупанти збивали не тільки власні літаки, але й гелікоптери. 

– Так вийшло. (Влучання були, – Ред.) з артилерії, з танків, і ми це бачили навіть за нашими перехопленнями їхніх розмов. Вони збивали власні гвинтокрили, і вони збивали власні літаки, – перерахував Скібіцький.

Нагадаємо, агресори обстрілювали власні позиції протягом усієї повномасштабної війни. Подібне фіксували ще в кінці березня минулого року під Попасною – там окупанти “накрили” дружні загони вогнем з мінометів.

На Запорізькому напрямку на початку травня вороги вдарили по своїх позиціях з важкої вогнеметної системи Солнцепек. 

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Джерело: Financial Times
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