Февраль, 23 в 15:09

Глава МИД Дмитрий Кулеба, выступая на 11-й чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал поддержать резолюцию Украины относительно мира.

Об этом говорится на сайте МИД.

Министр очертил ключевые пункты Формулы мира президента Владимира Зеленского, которая воплощает видение Украины по обеспечению всеобъемлющего, устойчивого и долгосрочного мира и восстановления глобальной безопасности.

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Кроме того, Кулеба напомнил о зверствах и военных преступлениях России в Украине. Он отметил, что отказ Украины от законного права на самозащиту означал бы, что эти преступления распространялись бы на всю территорию нашего государства.

По его словам, ситуация на передовой и продолжающееся наступление россиян доказывает, что РФ хочет войны, а не мира.

— Никого не следует вводить в заблуждение пустыми призывами России к переговорам… До сих пор есть страны, которые по разным причинам не хотят стать на сторону Украины. Хорошо, станьте тогда на защиту Устава ООН. Станьте на сторону международного права. Это — наши общие правила, — подчеркнул Кулеба.

Он также назвал неуместными призывы некоторых стран к прекращению поставок Украине оружия и боеприпасов, ведь страна, которая подверглась нападению, согласно Уставу ООН, имеет право на самозащиту.

Ранее СМИ сообщали, что в четверг, 23 февраля, Генеральная Ассамблея ООН может принять резолюцию, предложенную Украиной и ее союзниками, в которой говорится о скорейшем достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.