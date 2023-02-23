Лютий, 23 в 15:09

Глава МЗС Дмитро Кулеба, виступаючи на 11-й надзвичайній сесії Генеральної Асамблеї ООН, закликав підтримати резолюцію України щодо миру.

Про це йдеться на сайті МЗС.

Міністр окреслив ключові пункти Формули миру президента Володимира Зеленського, яка втілює бачення України щодо забезпечення всеосяжного, сталого та довгострокового миру та відновлення глобальної безпеки.

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Окрім того, Кулеба нагадав про звірства та воєнні злочини Росії в Україні. Він зазначив, що відмова України від законного права на самозахист означала б, що ці злочини поширювалися б на всю територію нашої держави.

За його словами, ситуація на передовій та триваючий наступ росіян доводить, що РФ хоче війни, а не миру.

– Нікого не слід вводити в оману порожніми закликами Росії до переговорів… Досі є країни, які з різних причин не хочуть стати на бік України. Гаразд, станьте тоді на захист Статуту ООН. Станьте на бік міжнародного права. Це – наші спільні правила, – наголосив Кулеба.

Він також назвав недоречними заклики деяких країн до припинення постачання Україні зброї та боєприпасів, адже країна, яка зазнала нападу, відповідно до Статуту ООН, має право на самозахист.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у четвер, 23 лютого, Генеральна Асамблея ООН може ухвалити резолюцію, запропоновану Україною та її союзниками, в якій ідеться про якнайшвидше досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру.