Февраль, 21 в 22:56

Учебным заведениям в течение 22-24 февраля из-за возможных ракетных ударов РФ в годовщину полномасштабного вторжения рекомендуют перевести обучение в дистанционный режим.

Как будут работать школы в эти даты – читайте дальше в материале.

Киев

Столичные школы 22-24 февраля будут работать в смешанном формате обучения. Именно в таком режиме 404 школы Киева работают с начала учебного года.

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– Война в стране длится уже год и опасен каждый ее день. В столице разработан четкий механизм безопасности для всех учебных заведений и весь персонал проинструктирован относительно действий в случае воздушных тревог. Кроме того, все 404 школы, работающие в очном режиме, имеют укрытие, где могут разместиться все учащиеся вместе с персоналом заведения. Также следует принять во внимание и тот факт, что предприятия и ведомства в эти дни будут работать в обычном режиме, а это значит, что оставить детей, особенно младшего возраста, родителям будет не на кого, – заявили в Департаменте образования и науки города Киева.

Киевская область

22-24 февраля учебные заведения Киевщины будут работать дистанционно.

Такие рекомендации были приняты во время заседания оперативного штаба Совета обороны Киевской области.

– Решение обусловлено вероятной усиленной угрозой вражеских обстрелов и возможными провокациями в связи с годовщиной от полномасштабного вторжения РФ в Украину. Цель – сохранить здоровье и жизнь детей и педагогических работников, – сообщает Киевская областная военная администрация.

Это касается всех образовательных учреждений любых форм собственности. Учреждениям дошкольного образования рекомендовано работать в режиме дежурных групп.

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Каменское

В городе было принято решение о переводе образовательного процесса в дистанционный формат с 22 по 24 февраля.

В учреждения дети вернутся с 27 февраля.

Об этом сообщил мэр Каменского Андрей Белоусов.

Закарпатье

Учебным заведениям Закарпатья рекомендовали перейти на дистанционное обучение 22-24 февраля.

– Всем учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения, чтобы обезопасить жизнь и здоровье каждого. Также призываем родителей по возможности в эти дни не вести детей в детсады, – подчеркнула директор департамента образования и науки, молодежи и спорта ОВА Марьяна Марусинец.

Тернополь и область

23 и 24 февраля в Тернополе и области в дистанционный режим переходят учащиеся школ, студенты заведений профессиональной (профессионально-технической подготовки), профессионального высшего и высшего образования.

Такое решение принял Совет обороны Тернопольщины.

– Садики в Тернополе будут работать. Однако рекомендуем, если есть возможность, остаться с дошкольником в безопасном месте. Такие меры связаны с рекомендацией Министерства образования и науки Украины и мерами безопасности в дни, когда проходит год с начала полномасштабного вторжения, – сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Волынская область

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко обратился к руководству учебных заведений Волыни, чтобы те 22-24 февраля 2023 года осуществляли образовательный процесс в дистанционном формате.

– Как мы уже убедились, враг ведет себя неадекватно и коварно, и любит обстреливать Украину в символические даты. Поэтому для спокойствия родителей, учителей и безопасности детей поддерживаем позицию Министерства образования и науки Украины организовать учебный процесс в эти дни дистанционно, – подчеркнул он.

Одесская область

В учебных заведениях области всех типов и форм собственности, рекомендовано образовательный процесс осуществлять с использованием технологий дистанционного обучения.

Об этом сообщает директор Департамента образования и науки ОВА Александр Лончак.

Кировоградская область

В ОВА обратились к руководству образовательных учреждений области с просьбой 22-24 февраля ввести обучение в дистанционном режиме.