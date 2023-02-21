В Киеве начинаются тренировки по обороне столицы: в КМВА оценили угрозу наступления с севера

Февраль, 21 в 11:51

С 21 февраля и в течение нескольких последующих дней будут проводиться тренировки по обороне Киева.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КМВА) Сергей Попко.

— По сценарию, враг проводит наступательную операцию с северного направления. Задача сил и средств обороны Киева – под руководством командующего отработать весь комплекс задач по обороне столицы. Кроме того, в ходе тренировки наши военные планируют провести учения по защите гражданского населения в условиях боевых действий, – пояснил он.

В тренировках принимает участие Киевская городская военная администрация (в составе определенных структурных подразделений) и районные администрации.

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Попко подчеркнул, что обучение по обороне Киева является запланированным.

На данный момент угроза нападения на столицу с севера — минимальна, ситуация стабильная и контролируемая.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 363-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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