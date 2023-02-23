Лютий, 23 в 15:09

В Україні посилюють заходи безпеки напередодні 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення російських військ на територію нашої держави.

Через ймовірні провокації та обстріли з боку РФ громадян закликають утриматися від відвідування місць масового скупчення, за можливості перейти на дистанційний режим роботи, а також обов’язково реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Так, у Херсонській області з 23 по 25 лютого підприємства та комунальні установи, за винятком об’єктів критичної інфраструктури, переходять на дистанційну форму роботи.

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В області буде обмежена видача гуманітарної допомоги, грошових виплат у відділеннях Укрпошти. Правоохоронці посилено патрулюватимуть місця можливого скупчення людей.

Водночас Пункти незламності, де люди можуть зігрітися та зарядити гаджети, працюватимуть цілодобово.

Про посилені заходи безпеки на 23-24 лютого повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

– Дуже багато людей питають, виходити на роботу чи не виходити. Своїм підлеглим я сказав таким чином: кому важко, хто боїться, вони можуть залишитися вдома і працювати дистанційно, хто не боїться – працює у звичайному режимі, – сказав Терехов.

Він зауважив, що комунальна сфера працюватиме повністю, в роботі установ і транспорту наразі також нічого не змінюється.

Водночас у Києві останніми днями суттєво збільшилась кількість блокпостів, що може бути викликане посиленням заходів безпеки напередодні 24 лютого.

За даними ЗМІ, нові блокпости з’явилися на Харківському масиві при в’їзді з боку Борисполя, на Троєщині (на вулиці Бальзака) та в інших місцях.

На кожному з блокпостів помічено значну кількість озброєних поліцейських, переважно у камуфляжних костюмах.

Факти ICTV звернулись за коментарем до Київської міської військової адміністрації щодо збільшення кількості поліцейських та блокпостів у столиці, але поки що не отримали відповіді.

Крім цього, посилені заходи безпеки торкнулися закладів освіти по всій Україні.

Міністерство освіти та науки України рекомендувало протягом 22-24 лютого перевести навчання у дистанційний режим.

Наразі відомо, що в Київ ухвалили рішення про перехід столичних шкіл на змішаний формат навчання протягом 22-24 лютого, а у Рівному, Черкасах, Івано-Франківську та Тернополі дітей перевели на дистанційку лише на два дні – 23 та 24 лютого.

З 22-24 лютого 2023 року на дистанційне навчання також відправились школи та дитсадки Чернівців, Одеси, Ніжина, Волині та Броварів.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що на річницю війни РФ може завдати удару по Україні чи посилити атаки на фронті.

Також про спробу росіян здійснити масовану атаку 23-24 лютого попереджав секретар РНБО Олексій Данілов. Втім, він запевнив, що Збройні сили України готові до будь-яких дій країни-агресора.