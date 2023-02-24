Бербок вступила в противостояние с китайским дипломатом из-за поставок оружия Украине

Февраль, 24 в 0:06

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время дебатов на Генеральной ассамблее ООН вступила в противостояние с китайскими дипломатами, в ходе которого горячо отвергали их заявления о том, что Запад подливает масла в огонь, предоставляя Украине оружие.

– Зачем нам это делать? Мы не хотели этой войны. Мы не выбирали эту войну, – сказала Бербок.

Она отметила, что ее правительство “скорее бы сосредоточило все силы страны и деньги на ремонте школ, на борьбе с климатическим кризисом и укреплении социальной справедливости”.

– Правда заключается в том, что если Россия перестанет воевать, война закончится, если Украина прекращает эту борьбу, Украины не будет, – говорит Бербок.

Бербок отметила, что Китаю пора сказать России прекратить агрессию.

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Она сказала, что страдания, в том числе “похищение, изнасилование и пытки”, будут продолжаться каждый день, и зияющие раны мира, вызванные голодом, инфляцией и нехваткой энергии, не закончатся.

Бербок отметила, что каждая страна обязана послать четкий сигнал о том, что война должна подойти к концу.

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Она сказала, что есть мирный план для Украины, и он называется уставом ООН с его принципами суверенного равенства, территориальной целостности и неприменения силы.