Бербок вступила у протистояння з китайським дипломатом через постачання зброї Україні
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час дебатів на Генеральній асамблеї ООН вступила у протистояння з китайськими дипломатами, у ході якого палко відкидали їхні заяви про те, що Захід підливає масла у вогонь, надаючи Україні зброю.
– Навіщо нам це робити? Ми не хотіли цієї війни. Ми не вибирали цю війну, – сказала Бербок.
Вона зазначила, що її уряд “скоріше зосередив би усі сили країни та гроші на ремонті шкіл, на боротьбі з кліматичною кризою та зміцненні соціальної справедливості”.
– Правда полягає в тому, що якщо Росія припинить воювати, війна закінчиться, якщо Україна припиняє цю боротьбу, України не буде, – говорить Бербок.
Бербок зауважила, що для Китаю настав час сказати Росії припинити агресію.
Вона сказала, що страждання, у тому числі “викрадення, зґвалтування та тортури”, триватимуть щодня, і що зяючі рани світу, спричинені голодом, інфляцією та нестачею енергії, не закінчаться.
Бербок зауважила, що кожна країна зобов’язана надіслати чіткий сигнал про те, що війна має добігти кінця.
Вона сказала, що є мирний план для України, і він називається статут ООН з його принципами суверенної рівності, територіальної цілісності та незастосуванням сили.
– Кожен із нас сьогодні має можливість зробити свій внесок у цей мирний план, сказавши агресору зупинитися, – додала вона.