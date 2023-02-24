Бербок вступила у протистояння з китайським дипломатом через постачання зброї Україні

Лютий, 24 в 0:06

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час дебатів на Генеральній асамблеї ООН вступила у протистояння з китайськими дипломатами, у ході якого палко відкидали їхні заяви про те, що Захід підливає масла у вогонь, надаючи Україні зброю.

– Навіщо нам це робити? Ми не хотіли цієї війни. Ми не вибирали цю війну, – сказала Бербок.

Вона зазначила, що її уряд “скоріше зосередив би усі сили країни та гроші на ремонті шкіл, на боротьбі з кліматичною кризою та зміцненні соціальної справедливості”.

– Правда полягає в тому, що якщо Росія припинить воювати, війна закінчиться, якщо Україна припиняє цю боротьбу, України не буде, – говорить Бербок.

Бербок зауважила, що для Китаю настав час сказати Росії припинити агресію.

Зараз дивляться

Вона сказала, що страждання, у тому числі “викрадення, зґвалтування та тортури”, триватимуть щодня, і що зяючі рани світу, спричинені голодом, інфляцією та нестачею енергії, не закінчаться.

Бербок зауважила, що кожна країна зобов’язана надіслати чіткий сигнал про те, що війна має добігти кінця.

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Вона сказала, що є мирний план для України, і він називається статут ООН з його принципами суверенної рівності, територіальної цілісності та незастосуванням сили.