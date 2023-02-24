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Факты / Україна

Большинство беженцев из Украины намерены вернуться домой

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
переселенці
Фото: Depositphotos

Война РФ против Украины заставила почти 8 млн человек уехать из Украины в страны Европы и более 5 млн покинуть свои дома и переместиться в другие регионы Украины.

При этом подавляющее число беженцев хотят вернуться домой.

Об этом говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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По данным ООН, подавляющее большинство беженцев и внутренне перемещенных украинцев — 77% и 79% соответственно — хотят вернуться домой, однако только 12% как беженцев, так и ВПЛ планируют сделать это в ближайшие три месяца.

В ООН отметили, что украинцы, которые планируют вернуться в Украину в ближайшие три месяца, являются преимущественно пожилыми людьми, разделенными с все еще находящейся в Украине семьей или теми, кто сталкивается с проблемами инклюзии в принимающих странах.

В то же время около 18% беженцев все еще не определились с тем, возвращаться ли им.

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Источник: UN

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