Більшість біженців з України має намір повернутися додому — ООН

Лютий, 24 в 7:35

Війна РФ проти Україна змусила майже 8 млн людей виїхати з України до країн Європи та понад 5 млн залишити свої домівки та переміститися в інші регіони України.

Водночас переважна кількість біженців хочуть повернутися додому.

Про це йдеться у заяві Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

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За даними ООН, переважна більшість біженців та внутрішньо переміщених українців — 77% і 79% відповідно — хочуть повернутися додому, проте лише 12% як біженців, так і ВПО планують, зробити це протягом найближчих трьох місяців.

В ООН зазначили, що українці, які планують повернутися в Україну в найближчі три місяці, є переважно літніми людьми, розлученими з сім’єю, яка все ще перебуває в Україні, або тими, хто стикається з проблемами інклюзії в країнах, що приймають.

Водночас близько 18% біженців все ще не визначилися з тим, чи їм повертатися.

Джерело: UN