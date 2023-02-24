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Факти / Україна

Більшість біженців з України має намір повернутися додому — ООН

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
переселенці
Фото: Depositphotos

Війна РФ проти Україна змусила майже 8 млн людей виїхати з України до країн Європи та понад 5 млн залишити свої домівки та переміститися в інші регіони України.

Водночас переважна кількість  біженців хочуть повернутися додому.

Про це йдеться у заяві Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

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За даними ООН, переважна більшість біженців та внутрішньо переміщених українців — 77% і 79% відповідно — хочуть повернутися додому, проте лише 12% як біженців, так і ВПО планують, зробити це протягом найближчих трьох місяців.

В ООН зазначили, що українці, які планують повернутися в Україну в найближчі три місяці, є переважно літніми людьми, розлученими з сім’єю, яка все ще перебуває в Україні, або тими, хто стикається з проблемами інклюзії в країнах, що приймають.

Водночас близько 18% біженців все ще не визначилися з тим, чи їм повертатися.

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Джерело: UN

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