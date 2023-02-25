Февраль, 24 в 22:50

Президент Украины Владимир Зеленский показал личную комнату в Офисе президента.

Там глава государства живет уже год, с начала полномасштабного вторжения войск РФ. В комнате есть кровать, умывальник, стол, зеркало, телевизор.

— Это мой дом. Я здесь живу уже год, — сказал он.

На рабочем столе в кабинете президента в рамочке стоит семейное фото с женой Еленой Зеленской и детьми.

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Также у Зеленского есть гардеробная комната, где висит парадный костюм, который ждет победы Украины.

Также Зеленский рассказал, думал ли о том, чтобы уехать из Киева в начале российского вторжения.

По слова президента, он понимал, какая ответственность лежит на нем, если он покинет страну.

Источник: Д/ф Год Дмитрия Комарова