Це мій дім: Зеленський показав кімнату в ОП, в якій живе з початку вторгнення військ РФ
Президент України Володимир Зеленський показав особисту кімнату в Офісі президента.
Там глава держави живе вже рік, від початку повномасшабного вторгнення військ РФ. У кімнаті є ліжко, умивальник, стіл, дзеркало, телевізор.
– Це мій дім. Я тут живу вже рік, – сказав він.
На робочому столі у кабінеті президента у рамочці стоїть сімейне фото з дружиною Оленою Зеленською і дітьми.
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Також Зеленський має гардеробну кімнату, де висить парадний костюм, який чекає на перемогу України.
Також Зеленський розповів, чи думав про те, щоб поїхати з Києва на початку російського вторгнення.
За словами президента, він розумів, яка відповідальність лежить на ньому, якщо він покине країну.
Джерело: Д/ф Рік Дмитра Комарова