Лютий, 24 в 22:50

Президент України Володимир Зеленський показав особисту кімнату в Офісі президента.

Там глава держави живе вже рік, від початку повномасшабного вторгнення військ РФ. У кімнаті є ліжко, умивальник, стіл, дзеркало, телевізор.

– Це мій дім. Я тут живу вже рік, – сказав він.

На робочому столі у кабінеті президента у рамочці стоїть сімейне фото з дружиною Оленою Зеленською і дітьми.

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Також Зеленський має гардеробну кімнату, де висить парадний костюм, який чекає на перемогу України.

Також Зеленський розповів, чи думав про те, щоб поїхати з Києва на початку російського вторгнення.

За словами президента, він розумів, яка відповідальність лежить на ньому, якщо він покине країну.

Джерело: Д/ф Рік Дмитра Комарова