Февраль, 21 в 15:53

Потери среди гражданских с начала полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023 года составляют 21 293 человека, в том числе 8 006 погибших.

Об этом заявило управление верховного комиссара ООН по правам человека, пишет Интерфакс-Украина.

Отмечено, что по состоянию на 12 февраля 2023 года сообщалось о 18 955 жертвах.

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— Увеличение цифр в этой сводке по сравнению с цифрами в последних сводках, опубликованных УВКПЧ ООН, связано с тем, что было завершено подтверждение ряда случаев гибели или ранения среди гражданских лиц, произошедших в 2022 году как на территории, контролируемой Украиной, так и на территории, оккупированной РФ, – говорится в документе.

По обновленным данным, погибли 404 ребенка и еще 850 были ранены.

В ООН подчеркивают, что реальное количество жертв среди гражданских лиц значительно больше, поскольку многие сообщения о случаях гибели или ранения все еще ожидают подтверждения. В частности, к таким населенным пунктам относятся Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область).

— Больше всего гражданских погибло в Донецкой области — 3 810, в Киевской — 955, в Харьковской — 924, в Луганской — 485, Херсонской — 447 и Черниговской — 315. Тогда как в Запорожской — 255, в Николаевской — 246, в Сумской — 182, в Днепропетровской – 165, — отмечают в управлении верховного комиссара.

Кроме того, как сообщает ООН, самым смертоносным месяцем для гражданских лиц был март прошлого года – по меньшей мере 3 918 погибших.

18 февраля Соединенные Штаты официально признали, что Россия совершает преступления против человечности во время полномасштабной войны против Украины. Причастные к зверствам будут привлечены к ответственности.

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