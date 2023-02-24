Наша задача собрать всех, чтобы изолировать одних: Зеленский об общих моментах в “мирном плане” Китая

Февраль, 24 в 18:47

В “мирном плане” Китая, который опубликовал накануне МИД страны, есть то, что совпадает с интересами Украины, и это территориальная целостность.

– Мне кажется, что это был не мирный план Китая. Мне кажется, что Китай показал мнения свои по этому поводу. Китай начал говорить об Украине, и я считаю, что это очень неплохо. Вопрос – что следует за словами. Вопрос в шагах, особенно важно, к чему они ведут и какой результат для нас. Территориальная целостность там совпадает. Там говорится о ядерной безопасности – очень важно. Это совпадает с интересами мира и нашего государства, — говорит Зеленский.

Кроме того, он добавил, что “есть какие-то мнения понятные, есть мнения, с которыми я не соглашаюсь и весь мир не соглашается”.

— Но я считаю, что если там есть какие-то мнения, совпадающие с уважением к международному праву, территориальной целостности и безопасности, мы должны в этом пункте поработать с Китаем. Почему нет? Наша задача — собрать всех, чтобы изолировать одних. Вот наша задача, – добавил Зеленский.

Напомним, что 24 февраля Министерство иностранных дел Китая опубликовало свои предложения по урегулированию войны в Украине.