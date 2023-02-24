Наше завдання зібрати всіх, щоб ізолювати одних: Зеленський про спільні моменти у “мирному плані” Китаю

Лютий, 24 в 18:47

У “мирному плані” Китаю, який опублікувало напередодні МЗС країни, є те, що співпадає з інтересами України, зокрема територіальна цілісність.

– Мені здається, що це був не мирний план Китаю. Мені здається, що Китай показав думки свої щодо цього. Китай почав говорити про Україну, і я вважаю, що це дуже непогано. Питання – що йде за словами. Питання у кроках, особливо важливо, до чого вони ведуть і який результат для нас. Територіальна цілісність там співпадає. Там говориться про ядерну безпеку – дуже важливо. Це співпадає з інтересами світу і нашої держави, – говорить Зеленський.

Крім того, він додав, що є “якісь думки зрозумілі, є думки, з якими я не погоджуюся і весь світ не погоджується”.

– Але я вважаю, що якщо там є якісь думки, які співпадають з повагою до міжнародного права, територіальної цілісності та безпекових речей, ми маємо у цьому пункті попрацювати з Китаєм. Чому ні? Наше завдання – зібрати всіх, щоб ізолювати одних. Ось наше завдання, – додав Зеленський.

Нагадаємо, що 24 лютого Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало свої пропозиції щодо врегулювання війни в Україні.