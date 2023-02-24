Февраль, 24 в 19:43

Президент Владимир Зеленский считает, что Владимир Путин может устроить вторжение в еще одну страну, чтобы получить “победу”, которой ему не удается достичь в Украине.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции 24 февраля.

– К сожалению, я считаю, что это возможно. Потому что президенту Путину нужно показывать успех и победы. Успех на поле боя в Украине не произойдет. Массированного реванша не получится, мы будем бороться и если будут поставки оружия, мы будем сильнее. Поэтому, чтобы показать успех, все понимают, что он может быть там, где есть слабое место, – отметил президент.

Он добавил, что желательно, чтобы это были государства, которые в советское время были под влиянием Москвы и где есть определенные конфликты и сепаратные институты.

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– И здесь вы знаете пример Молдовы. Вы знаете, что наша разведка перехватила документ. Я открыто об этом сказал и привез эту информацию в ЕС, есть доказательства, что они хотели сменить руководство государства. Давайте подумаем, каким образом они это могут сделать. Где их границы. С Молдовой – я не вижу этих границ. То есть будет высадка. Где она может быть? Мы говорим об атаке из Приднестровья или атаке Кишинева. Вот что происходит. И они могут развивать это направление, – подчеркнул украинский президент.

По его словам, в последнее время россияне начали вбрасывать информацию, что якобы есть какие-то недоразумения на границе непризнанного Приднестровья с Украиной – что там якобы есть выстрелы.

– И они забрасывают через медиа информацию, что Украина собирается зайти на территорию Приднестровья. Для чего это делается – потому что они четко понимают, что мы уважаем территориальную целостность Молдовы и мы считаем, что территория Приднестровья – это территория независимого государства Молдова, поэтому они провоцируют. С начала полномасштабной войны были провокационные выстрелы с той стороны, они хотели, чтобы мы зашли и я говорил, чтобы Молдова думала, как решить этот вопрос, – сказал Владимир Зеленский.

Он также напомнил о ракете, которая вошла в воздушное пространство Румынии, и подчеркнул, что россияне постоянно будут делать подобные шаги.