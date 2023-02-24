Февраль, 24 в 19:19

В течение этих суток российские оккупационные войска предприняли безуспешные попытки наступления на пяти направлениях фронта в Украине.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

– Основные усилия РФ сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава, — отмечается в сводке.

Так, на Купянском и Лиманском направлениях враг совершил несколько безуспешных наступательных действий, в частности в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Роздоловка (Донецкая область) и Серебрянского лесничества.

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На Бахмутском направлении войска РФ продолжают атаковать позиции ВСУ. Сегодня оккупанты совершили несколько безуспешных наступлений возле населенных пунктов Дубово-Василевка, Берховка и Железнянское. Агрессор в этом районе ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии.

Кроме того, оккупанты вели наступление на Авдеевском и Шахтерском направлениях – в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка. Успехов у врага не было.

В течение суток войска РФ нанесли 18 авиационных ударов, из которых четыре – баражирующими боеприпасами типа Ланцет. Оккупанты также произвели более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

– Угроза нанесения Россией ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины, – уточнили в Генштабе.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской, Сумской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областей. В частности, в Донецкой области под огонь рашистов попали Авдеевка, Водяное, Марьинка, Угледар и другие города и села.

Огонь из артиллерии оккупанты открывали также по населенным пунктам Диброва и Белогоровка в Луганской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня войск РФ пострадали 27 населенных пунктов на правом берегу Днепра, в том числе Дудчаны, Берислав, Антоновка, Херсон.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Пока нет признаков формирования наступательных группировок врага.

Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения военной техники и личного состава захватчиков. ВСУ также уничтожили один ударный вертолет Ми-24 и беспилотник Ланцет.

Накануне в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что самым сложным участком фронта в Украине остается Бахмутское направление. Кроме того, оккупанты пытаются захватить населенные пункты Марьинка и Угледар (Донецкая область).