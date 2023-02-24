Лютий, 24 в 19:43

Президент Володимир Зеленський вважає, що Володимир Путін може влаштувати вторгнення в ще одну країну, щоб отримати “перемогу”, якої йому не вдається досягнути в Україні.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції 24 лютого.

– На жаль, я вважаю, що це можливо. Бо президенту Путіну потрібно показувати успіх і перемоги. Успіх на полі бою в Україні не відбудеться. Масованого реваншу не вийде, ми будемо боротись, і якщо буде постачання зброї, ми будемо сильнішими. Тому щоб показати успіх, всі розуміють, що він може бути там, де є слабке місце, – зазначив президент.

Він додав, що бажано, щоб це були держави, які за радянських часів були під впливом Москви і де є певні конфлікти та сепаратні інституції.

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– І тут ви знаєте приклад Молдови. Ви знаєте, що наша розвідка перехопила документ. Я відкрито про це сказав і привіз цю інформацію в ЄС, є докази, що вони хотіли змінити керівництво держави. Давайте подумаємо, яким чином вони це можуть зробити. Де їх кордони. З Молдовою – я не бачу цих кордонів. Тобто буде висадка. Де вона може бути? Ми говоримо про атаку з Придністров’я або атаку Кишинева. Ось що відбувається. І вони можуть розвивати цей напрямок, – підкреслив український президент.

За його словами, останнім часом росіяни почали вкидати інформацію, що нібито є якісь непорозуміння на кордоні невизнаного Придністров’я з Україною – що там нібито є постріли.

– І вони закидають через медіа інформацію, що Україна збирається зайти на територію Придністров’я. Для чого це робиться – бо вони чітко розуміють, що ми поважаємо територіальну цілісність Молдови, і ми вважаємо, що територія Придністров’я – це територія незалежної держави Молдова, тож вони провокують. З початку повномасштабної війни були провокативні постріли з того боку, вони хотіли, щоб ми зайшли, і я говорив, щоб Молдова думала, як вирішити це питання, – сказав Володимир Зеленський.

Він також нагадав про ракету, яка увійшла в повітряний простір Румунії, і підкреслив, що росіяни постійно робитимуть подібні кроки.