Жданов спрогнозировал, хватит ли Украине для контрнаступления обещанных Западом танков

Военный эксперт Олег Жданов заверил, что Украине хватит обещанных Западом танков для прорыва обороны врага и ведения контрнаступления.

Об этом он заявил в эфире своего видеоблога.

– Я думаю, что будет достаточно танков. Я сегодня даже привел слова Ллойда Остина, что будут танки, боевые машины пехоты, и это позволит вести маневренные наступления маневренными группами. И это все позволит и прорвать оборону, и вести наступление, – говорит военный эксперт.

Кроме того, Жданов выразил уверенность в том, что на предстоящей встрече G7 будет принято решение об увеличении объемов поставок в Украину военной помощи.

– То есть следующий Рамштайн, который будет в середине марта, даст, допустим, еще 300 танков. Всего это будет 600. А потом – еще, допустим, 300. И это будет 900. Хотя Байден говорил о 700 танках, но там некоторые аналитики спорят о том, что эти цифры, которые назвал Байден – это то, что уже поставлено за год в Украине. Неважно.

Сегодня будет еще решаться вопрос Большой семерки об увеличении поставок. Потому хватит. Этого хватит, чтобы прорвать оборону противника и развивать наступление в глубь его обороны, – подчеркнул Жданов.