Жданов спрогнозував, чи вистачить Україні для контрнаступу обіцяних Заходом танків
Військовий експерт Олег Жданов запевнив, що Україні вистачить обіцяних їй Заходом танків для прориву оборони ворога та ведення контрнаступу.
Про це він заявив в ефірі свого відеоблогу.
– Я думаю, що буде достатньо танків. Я сьогодні навіть навів слова Ллойда Остіна, що будуть танки, бойові машини піхоти і це дозволить вести маневрені наступи маневреними групами. І це все дозволить і прорвати оборону, і вести наступ, – говорить військовий експерт.
Крім того, Жданов висловив певність у тому, що на майбутній зустрічі G7 буде ухвалено рішення про збільшення об’ємів постачань до України військової допомоги.
– Тобто наступний Рамштайн, який буде в середині березня, дасть, припустимо, ще 300 танків. Всього це буде 600. А потім – ще, припустимо, 300. І це буде 900. Хоча Байден казав про 700 танків, але там деякі аналітики сперечаються про те, що ці цифри, які назвав Байден, – це те, що вже поставлено за рік Україні. Неважливо.
Сьогодні буде ще вирішуватися питання Великої сімки про збільшення постачань. Тому вистачить. Цього вистачить, аби прорвати оборону противника і розвивати наступ углиб його оборони, – наголосив Жданов.