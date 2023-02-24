Польша уже сегодня отправит первые Leopard 2 в Украину — Bloomberg

Февраль, 24 в 12:19

Польша уже в пятницу, 24 февраля, отправит в Украину первые 14 боевых танков Leopard 2.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

По его данным, о поставках тяжелой техники должен объявить премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, который в годовщину полномасштабного вторжения прибыл с официальным визитом в Киев.

Сейчас смотрят

На днях министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал поступление первых танков уже в ближайшее время.

В МИД Польши уточнили, что речь идет о ближайших двух-трех неделях.

Президент США Джо Байден во время визита в Киев 20 февраля сообщил, що партнерам Украины совместными усилиями удалось собрать для ВСУ 700 танков, тысячи бронемашин и другого вооружения.