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Факты / Україна

Польша уже сегодня отправит первые Leopard 2 в Украину — Bloomberg

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
Leopard-2
Фото: Getty Images

Польша уже в пятницу, 24 февраля, отправит в Украину первые 14 боевых танков Leopard 2.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

По его данным, о поставках тяжелой техники должен объявить премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, который в годовщину полномасштабного вторжения прибыл с официальным визитом в Киев.

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На днях министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал поступление первых танков уже в ближайшее время.

В МИД Польши уточнили, что речь идет о ближайших двух-трех неделях.

Президент США Джо Байден во время визита в Киев 20 февраля сообщил, що партнерам Украины совместными усилиями удалось собрать для ВСУ 700 танков, тысячи бронемашин и другого вооружения.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев

Источник: Bloomberg
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