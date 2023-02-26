Резников назвал технику, которая способна изменить ситуацию на фронте
Ситуацию на фронте способны изменить системы противовоздушной обороны, которые Украина получит от партнеров.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
– Что изменит ситуацию (на фронте, – Ред.) весной, то это, прежде всего, системы ПВО, такие как Iris-T, Patriot и NASAMS, – заявил он.
При этом он отметил, что пока Украина не получила систему Patriot.
– Они еще не передали их нам, но они у нас будут. Наши люди тренируются использовать их. Благодаря им, мы будем защищать небо. А на земле у нас будут Leopard, – заявил министр.
Резников сказал, что также попросил партнеров передать Украине боевые машины пехоты.
– Потом я попросил новые боевые машины пехоты, такие как Bradley, Spartan, Mastiff. В моем письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители, – добавил он.
Источник: La Repubblica