Резников назвал технику, которая способна изменить ситуацию на фронте

Февраль, 26 в 17:34

Ситуацию на фронте способны изменить системы противовоздушной обороны, которые Украина получит от партнеров.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

– Что изменит ситуацию (на фронте, – Ред.) весной, то это, прежде всего, системы ПВО, такие как Iris-T, Patriot и NASAMS, – заявил он.

При этом он отметил, что пока Украина не получила систему Patriot.

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– Они еще не передали их нам, но они у нас будут. Наши люди тренируются использовать их. Благодаря им, мы будем защищать небо. А на земле у нас будут Leopard, – заявил министр.

Резников сказал, что также попросил партнеров передать Украине боевые машины пехоты.

– Потом я попросил новые боевые машины пехоты, такие как Bradley, Spartan, Mastiff. В моем письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители, – добавил он.

Источник: La Repubblica