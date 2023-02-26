Резніков назвав техніку, що здатна змінити ситуацію на фронті

Лютий, 26 в 17:34

Ситуацію на фронті здатні змінити системи протиповітряної оборони, які Україна отримає від партнерів.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Що змінить ситуацію (на фронті, – Ред.) навесні, то це, перш за все, системи ППО, такі як Iris-T, Patriot і NASAMS, – заявив він.

При цьому він зазначив, що поки Україна не отримала системи Patriot.

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– Вони ще не передали їх нам, але вони у нас будуть. Наші люди тренуються використовувати їх. Завдяки їм ми будемо захищати небо. А на землі в нас будуть Leopard, – заявив міністр.

Резніков сказав, що також попросив партнерів передати Україні бойові машини піхоти.

– Потім я попросив нові бойові машини піхоти, такі як Bradley, Spartan, Mastiff. У моєму листі Діду Морозу, звісно, є і винищувачі, – додав він.

Джерело: La Repubblica