Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Бахмуте за сутки у россиян 500 убитых и 900 раненых — Резников

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Российские войска начали свое “большое наступление” на Донбассе, но они ежедневно теряют по 500 солдат убитыми.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

– На самом деле оно уже идет (наступление, – Ред.). Мы называем это “ползучим наступлением”, потому что они придерживаются безумной тактики: они посылают против нас волны вагнеровцев или бывших пленных, чтобы отвоевать несколько метров земли. К примеру, в Бахмуте. Двадцать из них нападают на наши позиции, и мы их убиваем. Через некоторое время приходят еще двадцать и еще двадцать, в непрерывном цикле. Наш генерал на Восточном фронте сказал, что за сутки у россиян 500 убитых и 900 раненых, – заявил он.

Читайте
Сырский приехал в Бахмут: бои продолжаются в городе и на его окраинах

Кроме того, министр подчеркнул, что Бахмут является опорным пунктом.

Сейчас смотрят

– Бахмут – это опорный пункт, точка на линии фронта, которую мы защищаем, чтобы, уничтожив ее, уменьшить возможности противника для наступления, – отметил Резников.

Источник: La Repubblica

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка