В Бахмуте за сутки у россиян 500 убитых и 900 раненых — Резников
Российские войска начали свое “большое наступление” на Донбассе, но они ежедневно теряют по 500 солдат убитыми.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
– На самом деле оно уже идет (наступление, – Ред.). Мы называем это “ползучим наступлением”, потому что они придерживаются безумной тактики: они посылают против нас волны вагнеровцев или бывших пленных, чтобы отвоевать несколько метров земли. К примеру, в Бахмуте. Двадцать из них нападают на наши позиции, и мы их убиваем. Через некоторое время приходят еще двадцать и еще двадцать, в непрерывном цикле. Наш генерал на Восточном фронте сказал, что за сутки у россиян 500 убитых и 900 раненых, – заявил он.
Кроме того, министр подчеркнул, что Бахмут является опорным пунктом.
– Бахмут – это опорный пункт, точка на линии фронта, которую мы защищаем, чтобы, уничтожив ее, уменьшить возможности противника для наступления, – отметил Резников.
Источник: La Repubblica